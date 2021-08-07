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Политика ,  
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Путин предсказал снижение числа попыток «ущипнуть» Россию в спорте

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

На Россию не будут наложены новые ограничения в спортивной сфере после того, как истекут действующие запреты. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с работниками завода по производству строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. Запись выступления опубликована на сайте Кремля.

«Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что, начиная с этого момента, пройдут и все потуги как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере», — сказал он.

Путин назвал отстранение России от Олимпиады срежиссированным
Спорт
Фото:Kremlin Pool/Global Look Press

Как отметил политик, Россия доказала, что может проводить международные соревнования на «высочайшем уровне». Поэтому, по словам Путина, мировые спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет заинтересованы в том, чтобы одним из претендентов на проведение крупнейших состязаний была Россия.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия за манипуляции данными московской лаборатории. В декабре следующего года Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил срок санкций до двух лет. Российским спортсменам запрещено до 16 декабря 2022 года выступать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом, исполнять гимн России. В течение этого же срока Россия не может проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Автор
Анна Громова Анна Громова
Владимир Путин спорт Олимпиада допинг
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