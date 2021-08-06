Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, включив в него стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации [поручено] утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — 1 октября 2021 года.

Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития, предусмотренных соответствующими указами президента. Президент потребовал предоставить доклады до 15 ноября 2021 года, до 15 июня 2022 года, далее — один раз в полгода.