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В Красноярске подпорная стена дома рухнула на четыре машины и грузовик

Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

Обломки подпорной стены одного из домов в Красноярске рухнули на четыре машины и грузовик из-за сильного дождя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю.

Обрушение произошло 6 августа около дома № 50 по улице 60 лет Образования СССР в 9:05 (мск), сообщили в пресс-службе МЧС.

«По предварительной информации, пострадавших нет, повреждено пять автомобилей — четыре легковых и один грузовой. В превентивных целях производится эвакуация жильцов дома», — рассказали РБК представители ведомства. Всего в ликвидации последствий участвуют 24 человека и шксть единиц техники.

На Транссибе рухнул мост из-за дождей
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Фото:Agurulev / Telegram

Как сообщили ТАСС в мэрии города, власти ввели режим ЧС после обрушения конструкции. Региональная прокуратура начала проверку после обрушения стены.

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В конце июля железнодорожный мост обрушился на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Инцидент произошел утром 23 июля на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга. Мост упал из-за сильных осадков.

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