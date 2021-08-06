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Захарова назвала двойными стандартами оценку Британией выборов в России

Постоянный представитель Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Нейл Буш показывает двойные стандарты по отношению к выборам в Государственную думу в России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram.

«Где был Нейл Буш и весь британский Форин-офис, когда формировалась команда Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на американские президентские выборы 2020? Это было год назад», — написала Захарова.

Она также отметила, в итоге тогда в США прибыло 30 наблюдателей ОБСЕ, причем ряд штатов их к себе не допустил. «Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?», — добавила представитель МИДа.

Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ
Политика
Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС

Ранее Нейл Буш заявил, что из-за ограничений по количеству наблюдателей за выборами в Госдуму ОБСЕ не сможет предоставить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку голосования. «Решение России резко ограничить количество наблюдателей подорвет эффективность и доверие к наблюдению за выборами со стороны БДИПЧ», — сказал постпред Великобритании.

Об уменьшении числа наблюдателей стало известно 4 августа. Теперь из ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ за процессом голосования смогут наблюдать 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили это санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва запланированы на осень. В связи с пандемией COVID-19 они продлятся в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

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