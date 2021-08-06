Захарова назвала двойными стандартами оценку Британией выборов в России

Постоянный представитель Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Нейл Буш показывает двойные стандарты по отношению к выборам в Государственную думу в России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram.

«Где был Нейл Буш и весь британский Форин-офис, когда формировалась команда Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на американские президентские выборы 2020? Это было год назад», — написала Захарова.

Она также отметила, в итоге тогда в США прибыло 30 наблюдателей ОБСЕ, причем ряд штатов их к себе не допустил. «Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?», — добавила представитель МИДа.

Ранее Нейл Буш заявил, что из-за ограничений по количеству наблюдателей за выборами в Госдуму ОБСЕ не сможет предоставить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку голосования. «Решение России резко ограничить количество наблюдателей подорвет эффективность и доверие к наблюдению за выборами со стороны БДИПЧ», — сказал постпред Великобритании.