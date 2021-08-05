Памфилова оценила защиту бюллетеней на выборах фразой «комар не пролетит»

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Центральная избирательная комиссия предусмотрела несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Государственную Думу, так что не должно остаться сомнений, что кто-то сможет вмешаться. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

«Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит — комар не пролетит», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК уже рассказывала, как будут защищаться избирательные бюллетени. 14 июля она заявила, что для их сохранности будет сделано несколько многослойных степеней контроля. «Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного, — добраться очень сложно», — сказала Памфилова. По ее словам, тем, кто попытается проголосовать дважды, будет грозить административная или уголовная ответственность, а также «доска позора им обеспечена».

Позднее Памфилова объявила, что любой человек сможет записаться в наблюдатели и следить за тем, как проходит процесс голосования по видеотрансляциям с избирательных участков.