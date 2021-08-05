Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 12:24
Бывший вице-президент аргентинскиой федерации отреагировал на уход Месси Спорт, 23:18 Как дефицит породил облачные сервисы РБК и Онланта, 23:08 Лучшие моменты Месси в «Барселоне». Видео Спорт, 23:08 Памфилова оценила защиту бюллетеней на выборах фразой «комар не пролетит» Политика, 23:07 СМИ сообщили о намерении ПСЖ начать переговоры с Месси Спорт, 23:02 CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя Общество, 22:58 Зеленский объяснил опасность выдачи российских паспортов в Донбассе Политика, 22:50 Глава ВОЗ заявил о «периоде реальной опасности» для человечества Общество, 22:45 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 22:39 В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ковид-ограничений в России Общество, 22:09 На Украине решили рассекретить материалы об «иловайском котле» в Донбассе Политика, 22:04 Кто из россиян будет бороться за медали Олимпиады 6 августа. Главное Спорт, 22:02 Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом Политика, 21:49 Украинская прокуратура заявила об аресте 13 российских самолетов Политика, 21:20
Выборы в Госдуму ,  
0 

Памфилова оценила защиту бюллетеней на выборах фразой «комар не пролетит»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Центральная избирательная комиссия предусмотрела несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Государственную Думу, так что не должно остаться сомнений, что кто-то сможет вмешаться. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

«Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит — комар не пролетит», — сказала Памфилова.

Памфилова пообещала защитить бюллетень, как убившую Кощея иглу
Политика
Элла Памфилова

Ранее глава ЦИК уже рассказывала, как будут защищаться избирательные бюллетени. 14 июля она заявила, что для их сохранности будет сделано несколько многослойных степеней контроля. «Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного, — добраться очень сложно», — сказала Памфилова. По ее словам, тем, кто попытается проголосовать дважды, будет грозить административная или уголовная ответственность, а также «доска позора им обеспечена».

Позднее Памфилова объявила, что любой человек сможет записаться в наблюдатели и следить за тем, как проходит процесс голосования по видеотрансляциям с избирательных участков.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва запланированы на осень. В связи с пандемией COVID-19 они продлятся в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

Элла Памфилова Центризбирком Выборы в Госдуму бюллетени
Материалы по теме
Памфилова пообещала защитить бюллетень, как убившую Кощея иглу
Политика
Памфилова объяснила отказ от публичных трансляций с участков
Политика
Памфилова сочла «подленьким» иск «Яблока» о видеонаблюдении на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter