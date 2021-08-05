Уволенный ректор петербургского вуза заявил о планах бороться за место

Сергей Богданов (Фото: РГПУ им. А.И. Герцена)

Бывший ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге Сергей Богданов заявил, что будет бороться за возвращение на свою должность, передает «Фонтанка».

«Претензий ко мне как ректору не было высказано никаких. Один из итогов моей работы — мы вошли в рейтинг 1 200 лучших университетов мира», — сказал Богданов.

Он намерен принять участие в выборах нового руководителя вуза, которые состоятся этой осенью. Богданов также уточнил, что министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с ним был не против его участия в выборах. «Если у него и есть другая кандидатура, он стремится создать равные условия для выборов», — отметил бывший ректор.

Несмотря на это, Богданову отказали в продолжении работы в университете: «Исполняющий обязанности ректора учебного заведения Василий Рабош уволил всю мою команду. Стилистика такая: в течение нескольких часов нужно было освободить кабинет».