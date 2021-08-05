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Уволенный ректор петербургского вуза заявил о планах бороться за место

Сергей Богданов
Сергей Богданов (Фото: РГПУ им. А.И. Герцена)

Бывший ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге Сергей Богданов заявил, что будет бороться за возвращение на свою должность, передает «Фонтанка».

«Претензий ко мне как ректору не было высказано никаких. Один из итогов моей работы — мы вошли в рейтинг 1 200 лучших университетов мира», — сказал Богданов.

Он намерен принять участие в выборах нового руководителя вуза, которые состоятся этой осенью. Богданов также уточнил, что министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с ним был не против его участия в выборах. «Если у него и есть другая кандидатура, он стремится создать равные условия для выборов», — отметил бывший ректор.

Несмотря на это, Богданову отказали в продолжении работы в университете: «Исполняющий обязанности ректора учебного заведения Василий Рабош уволил всю мою команду. Стилистика такая: в течение нескольких часов нужно было освободить кабинет».

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

3 августа приказом министра просвещения Кравцова Сергей Богданов был освобожден от занимаемой должности ректора РГПУ им. Герцена. Официальная причина — истечение срока трудового договора.

Богданов руководил РГПУ с октября 2016 года, до этого он работал проректором СПбГУ, отвечающим за образовательные программы и научную деятельность по направлениям «востоковедение», «африканистика», «искусство» и «филология». Как сообщил «РБК Петербург», уход Богданова из СПбГУ был связан с коррупционным скандалом, ему грозило уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

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РГПУ им. А.И. Герцена — один из ведущих педагогических вузов России. По данным рейтинга «Национальное признание» и международного Ranking Web of Unfiversities на 2020 год, РГПУ занимает второе место среди педагогических вузов страны и третье место среди высших учебных заведений мира с педагогическим профилем. В 2021 году РГПУ им. А.И. Герцена впервые вошел в список передовых университетов мира QS World University Rankings. В вузе обучаются около 20 тыс. студентов.

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