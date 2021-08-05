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Путин поручил найти «золотую середину» по подключению сотовых вышек

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству «найти золотую середину» между финансированием установки сотовых вышек из бюджета и подключением их за счет мобильных операторов. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 5 августа, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Михаил Владимирович [Мишустин], я вас прошу тогда дать поручения соответствующие ведомствам подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти вот эту золотую середину между бюджетным финансированием и повышением тарифов там, где это обоснованно», — сказал президент.

Ранее в ходе совещания президента с членами правительства глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что при подключении вышек связи в отдаленных районах операторы связи испытывают трудности с подключением к электросетям, а также несут большие затраты на эти работы.

Он добавил, что ведомство ограничило установку базовых станций LTE зарубежного производства на сетях российских операторов. По его словам, нововведения вступят в силу с 2023 года, тогда как само оборудование должны будут производить в России. 

Операторам продлили лицензии на связь 4G с дополнительными условиями
Технологии и медиа
Фото:Яков Андреев / РИА Новости

РБК писал, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, отвечающий в России за распределение частот) продлила на десять лет разрешения на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE (относится к четвертому поколению связи, 4G). При продлении комиссия установила для операторов несколько специальных условий:

  • с 2023 года они должны будут строить такие сети только с использованием оборудования, которое включено в реестр российской электронной продукции. При этом оно должно применять софт из реестра российского программного обеспечения;
  • к 8 сентября 2024 года операторы должны обеспечить покрытие LTE в 100% населенных пунктов численностью более 1 тыс. человек;
  • к 8 сентября 2031 года — покрыть сетями LTE 99,9% дорог федерального значения.
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Первые частоты для развития сети LTE в России ГКРЧ выделила в сентябре 2011 года. Тогда ресурс получили «Скартел» («дочка» «МегаФона») и сам «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также «Ростелеком» (впоследствии передал частоты своей «дочке» — «Т2 РТК Холдинг», который работает под брендом Tele2). Срок этого постановления заканчивается в сентябре текущего года. Изначально оно обязывало инвестировать в строительство сетей не менее 15 млрд руб. ежегодно и обеспечить связью всю страну к концу 2019 года. При этом регион считался охваченным LTE, если во всех его населенных пунктах, в которых проживают свыше 50 тыс. человек, в средних и высших учебных заведениях есть доступ к мобильному интернету на скорости 1 Мбит/с.

мобильная связь Владимир Путин бюджетное финансирование ГКРЧ 4G
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Операторам продлили лицензии на связь 4G с дополнительными условиями
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СМИ узнали о планах обязать операторов построить сети 4G в селах
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