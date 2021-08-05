Путин поручил найти «золотую середину» по подключению сотовых вышек

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Президент России Владимир Путин поручил правительству «найти золотую середину» между финансированием установки сотовых вышек из бюджета и подключением их за счет мобильных операторов. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 5 августа, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Михаил Владимирович [Мишустин], я вас прошу тогда дать поручения соответствующие ведомствам подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти вот эту золотую середину между бюджетным финансированием и повышением тарифов там, где это обоснованно», — сказал президент.

Ранее в ходе совещания президента с членами правительства глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что при подключении вышек связи в отдаленных районах операторы связи испытывают трудности с подключением к электросетям, а также несут большие затраты на эти работы.

Он добавил, что ведомство ограничило установку базовых станций LTE зарубежного производства на сетях российских операторов. По его словам, нововведения вступят в силу с 2023 года, тогда как само оборудование должны будут производить в России.