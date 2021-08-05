В Москве после избиения госпитализирован актер сериала «Интерны»

Иван Рыжиков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Москве после конфликта был госпитализирован 46-летний мужчина с травмой головы, сообщили РБК в столичном управлении МВД.

«Гражданин сообщил, что неподалеку от Волгоградского проспекта, 15, откуда он был доставлен, получил данные телесные повреждения в результате конфликта с неизвестными», — пояснили в ведомстве.

Речь идет об актере Иване Рыжикове, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердили источники ТАСС, «Вечерней Москвы» и телеканала РЕН ТВ. По данным последнего, помимо сотрясения мозга, актер получил перелом костей черепа и челюсти.

МВД организовало проверку, полицейские выясняют обстоятельства инцидента и занимаются поиском подозреваемых, сообщили в ведомстве.