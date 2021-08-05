В Москве после избиения госпитализирован актер сериала «Интерны»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 12:24
МИД заявил о выдохшемся наступлении талибов в Афганистане Политика, 16:23 Дончич сделал третий трипл-дабл в истории олимпийского баскетбола Спорт, 16:22 В «Авито» назвали города — лидеры по росту спроса на аренду жилья Недвижимость, 16:18 В ФАС сменится главный куратор рекламной отрасли Технологии и медиа, 16:15 Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России Общество, 16:11 Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса Общество, 16:11 Подчиняя время: как человечество обретает контроль над ценнейшим ресурсом РБК и группа «Самолет», 16:07 Бегунья Тимановская ответила на вопрос о возвращении в Белоруссию Спорт, 16:05 Россиянка расплакалась после серебра в прыжках с шестом на Олимпиаде Спорт, 16:03 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 16:02 Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз по инфляции в 2021 году Экономика, 16:01 В сети Ethereum состоялся хардфорк London Крипто, 15:58 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 15:55 Шойгу назвал срок завершения работ по ударному беспилотнику «Охотник» Политика, 15:55
Общество ,  
0 

В Москве после избиения госпитализирован актер сериала «Интерны»

Иван Рыжиков
Иван Рыжиков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Москве после конфликта был госпитализирован 46-летний мужчина с травмой головы, сообщили РБК в столичном управлении МВД.

«Гражданин сообщил, что неподалеку от Волгоградского проспекта, 15, откуда он был доставлен, получил данные телесные повреждения в результате конфликта с неизвестными», — пояснили в ведомстве.

Речь идет об актере Иване Рыжикове, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердили источники ТАСС, «Вечерней Москвы» и телеканала РЕН ТВ. По данным последнего, помимо сотрясения мозга, актер получил перелом костей черепа и челюсти.

В Петербурге избили и ограбили танцора балета
Общество
Дмитрий Ярмийчук

МВД организовало проверку, полицейские выясняют обстоятельства инцидента и занимаются поиском подозреваемых, сообщили в ведомстве.

Иван Рыжиков — участник труппы Театра на Таганке, он играл в постановках «Евгений Онегин» и «Братья Карамазовы». Также известен по ролям в сериалах «Интерны», «Мент в законе», «Кармелита» и «Обычная женщина». В 2010 году указом президента ему присвоили звание Заслуженный артист Российской Федерации.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
сериал актер новости МВД избиение Театр на Таганке
Материалы по теме
В монастыре в Ленобласти три человека избили древком флага полицейского
Общество
В Выборге задержали двух мужчин за избиение заместительницы прокурора
Общество
На ростовском рынке произошла массовая драка со стрельбой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter