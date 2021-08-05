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СК задержал подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В селе Джирим в Хакасии следователи задержали подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия (СК).

«По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения», — сказано в сообщении.

Убийство, за которые задержали мужчину, произошло в частном доме. На месте преступления найдены тела хозяйки и ее мужа, их сына и малолетней внучки. Кроме того, в доме нашли тело брата хозяина дома. На телах всех убитых обнаружили колото-резанные раны.

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Фото:Илья Галахов / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц и малолетнего). По этой статье может грозить наказание вплоть до пожизненного наказания. Сейчас на месте происшествия работает работают следователи и криминалисты, обстоятельства преступления устанавливает полиция.

В интервью ТАСС глава района Сергей Зайцев заявил, что подозреваемый уже отбывал наказание за похожее преступление. Мужчина провел в тюрьме 18 лет за то, что зарезал двух женщин. Зайцев добавил, что убитыми были мать и дочь.

Местный житель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что в инциденте выжила старшая дочь семейства, которая приходилась убийце любовницей, с которой тот виделся тайно.

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