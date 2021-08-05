СК задержал подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В селе Джирим в Хакасии следователи задержали подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия (СК).

«По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения», — сказано в сообщении.

Убийство, за которые задержали мужчину, произошло в частном доме. На месте преступления найдены тела хозяйки и ее мужа, их сына и малолетней внучки. Кроме того, в доме нашли тело брата хозяина дома. На телах всех убитых обнаружили колото-резанные раны.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц и малолетнего). По этой статье может грозить наказание вплоть до пожизненного наказания. Сейчас на месте происшествия работает работают следователи и криминалисты, обстоятельства преступления устанавливает полиция.