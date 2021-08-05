МИД заявил о превращении Черного моря в «опасную зону противостояния»

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Черное море становится зоной опасного военного противостояния из-за учений НАТО. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. По его словам, маневры альянса в регионе провоцируют конфликты.

«Совершенно очевидно, что подобного рода «тренировки» провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», — отметил дипломат, говоря о влиянии учений стран НАТО Sea Breeze на ситуацию в регионе.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать свою национальную безопасность дипломатическими и иными средствами. Пилипсон напомнил, что Москва предупреждала страны альянса, что усиление военной и политической напряженность у российских границ ведет к конфронтации.

Военные учения Sea Breeze прошли в Черном море с 28 июня по 10 июля. В них участвовали Украина, США, Канада и Великобритания, а также Нидерланды, Румыния, и другие страны. В маневрах задействовали 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиации, а также более 100 автомобилей и единиц бронетехники. Российское посольство в Вашингтоне ранее называло учения Sea Breeze агрессивными и призывало Соединенные Штаты и их союзников прекратить отработку военных действий в Черном море.