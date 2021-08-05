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Политика ,  
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МИД заявил о превращении Черного моря в «опасную зону противостояния»

Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Черное море становится зоной опасного военного противостояния из-за учений НАТО. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. По его словам, маневры альянса в регионе провоцируют конфликты.

«Совершенно очевидно, что подобного рода «тренировки» провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», — отметил дипломат, говоря о влиянии учений стран НАТО Sea Breeze на ситуацию в регионе.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать свою национальную безопасность дипломатическими и иными средствами. Пилипсон напомнил, что Москва предупреждала страны альянса, что усиление военной и политической напряженность у российских границ ведет к конфронтации.

В Черное море направился американский десантно-транспортный корабль
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Десантно-транспортный корабль USNSYuma

Военные учения Sea Breeze прошли в Черном море с 28 июня по 10 июля. В них участвовали Украина, США, Канада и Великобритания, а также Нидерланды, Румыния, и другие страны. В маневрах задействовали 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиации, а также более 100 автомобилей и единиц бронетехники. Российское посольство в Вашингтоне ранее называло учения Sea Breeze агрессивными и призывало Соединенные Штаты и их союзников прекратить отработку военных действий в Черном море.

В это же время произошло два инцидента с кораблями НАТО: 23 июня российскую границу нарушил британский эсминец Defender. Российские пограничники открыли стрельбу по курсу корабля. Затем, 29 июня, голландский фрегат Evertsen прошел поблизости от территориальных вод России. Тогда российские военные подняли в воздух истребители. После первого инцидента заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что если такие провокации повторятся, военные будут готовы «бомбить не просто по курсу, а по цели».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Defender не нарушал границ России, а следовал в территориальных водах Украины «в соответствии с международным правом». В свою очередь, голландское Минобороны обвинило Россию в создании опасной ситуации над Черным морем, заявив, что действия России противоречили праву на свободное мореходство.

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