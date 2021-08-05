В Ставрополе задержали поставившего золотой унитаз у ГИБДД художника

В Ставрополе задержали местного художника Александра Чаплыгина, установившего золотой унитаз рядом со зданием краевой Госавтоинспекции, сообщает сетевое издание «Чистовик».

Художник поместил унитаз внутри клетки и поставил арт-объект у входа в здание ГИБДД, после чего его задержали.

Как рассказал автор акции, так он хотел «внести свой вклад в борьбу с коррупцией», однако полицейские восприняли это как «оскорбление» и забрали его в отдел, а арт-объект изъяли, его слова приводит сетевое издание NewsTracker. Сам Чаплыгин хотел передать клетку с золотым унитазом сотрудникам ГИБДД.

Позже в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили NewsTracker, что художника отпустили.