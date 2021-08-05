СМИ сообщили о гибели внебрачного сына певца Леонида Утесова в тире

В центре Москвы в частном спортивно-стрелковом клубе нашли тело мужчины, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Тело мужчины 1965 года рождения обнаружено в тире, расположенном на Андроньевской площади. По предварительным данным, мужчина смертельно ранил себя из пистолета, полученного в стрелковом клубе.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении.

Как сообщают РЕН ТВ и «Комсомольская правда», погибшим оказался внебрачный сын певца Леонида Утесова Игорь. Мужчина погиб во время занятия с инструктором. Свое родство с певцом Игорь Утесов доказал с помощью ДНК-теста в 2016 году, пишет газета.