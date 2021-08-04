В Ставрополье утонули трое плывших по каналу детей

Фото: Пресс-служба СК по Ставропольскому краю

В Невинномысске Ставропольского края в канале утонули трое подростков, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Тела несовершеннолетних пока не найдены.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным прокуратуры Ставрополья, подростки погибли в реке Кубани 4 августа. Ведомство начало проверку. На место прибыл прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

«В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномоченными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов», — говорится в сообщении.