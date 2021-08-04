В Калининграде экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за взятки

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Бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД России по Калининградской области приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 8 млн руб. за дачу и получение взятки, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал его [оперуполномоченного] виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 11 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в 2018 году подсудимый инициировал оперативно-розыскную деятельность в отношении некой компании из-за возможного уклонения от уплаты налогов и собирался получить от руководителя этого ООО взятку в €50 тыс. за прекращение следственных действий. Сотрудники УФСБ задержали посредника при передаче экс-полицейскому 1,3 млн. руб.

Кроме того, подсудимый также лично передал сотруднику управления по экономической безопасности и противодействию коррупции взятку в размере 25 тыс. руб. за то, чтобы он не проводил оперативных работ и проверок отношении людей, занимавшихся разработкой недр и хищением песка в регионе.

Бывшего полицейского обвинили в совершении преступлений, предусмотренных я. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия) и ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере).