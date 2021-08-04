В Калининграде экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за взятки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 00:13 Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия Общество, 00:09 Aviasales привлек $43 млн на фоне рекордного падения авиаперевозок Технологии и медиа, 00:01 Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд Экономика, 00:00 Тренер «Бенфики» заявил о возможности обыграть «Спартак» со счетом 5:0 Спорт, 04 авг, 23:54 В Ставрополье утонули трое плывших по каналу детей Общество, 04 авг, 23:50 Снявшийся с Олимпиады легкоатлет Шубенков рассказал о своем состоянии Спорт, 04 авг, 23:46 Тренер «Спартака» заявил о намерении узнать причины ухода спортдиректора Спорт, 04 авг, 23:43 Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на бирже Бизнес, 04 авг, 23:38 В Калининграде экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за взятки Общество, 04 авг, 23:23 Федун отреагировал на уход спортдира «Спартака» фразой «Бог с ним» Спорт, 04 авг, 23:20 Кто из россиян будет бороться за медали Олимпиады 5 августа. Главное Спорт, 04 авг, 23:18 Федун назвал деградацией футбола поражение «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 04 авг, 23:15 В «Ростехе» ответили на данные о поломке тушащего пожары в Греции Бе-200 Общество, 04 авг, 23:13
Общество ,  
0 

В Калининграде экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за взятки

Фото: Антон Буценко / ТАСС
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД России по Калининградской области приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 8 млн руб. за дачу и получение взятки, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал его [оперуполномоченного] виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 11 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в 2018 году подсудимый инициировал оперативно-розыскную деятельность в отношении некой компании из-за возможного уклонения от уплаты налогов и собирался получить от руководителя этого ООО взятку в €50 тыс. за прекращение следственных действий. Сотрудники УФСБ задержали посредника при передаче экс-полицейскому 1,3 млн. руб.

Кроме того, подсудимый также лично передал сотруднику управления по экономической безопасности и противодействию коррупции взятку в размере 25 тыс. руб. за то, чтобы он не проводил оперативных работ и проверок отношении людей, занимавшихся разработкой недр и хищением песка в регионе.

Бывшего полицейского обвинили в совершении преступлений, предусмотренных я. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия) и ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере).

Главу ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом обвинили во взятке на ₽19 млн
Политика
Алексей&nbsp;Сафонов

20 июля был задержан глава ГИБДД по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов, которого обвинили в получении взятки в особе крупном размере и арестовали на два месяца. Также были задержаны более 35 членов организованной группы под его руководством по подозрению в создании ОПС и получении взяток в размере 19 млн руб. Сафонова обвиняют по ч.6, ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия организованной группой), наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

По данным следствия, в течение нескольких лет участники группы изготавливали поддельные пропуска, за которые им платили лица, перевозившие зерновые культуры и инертные грузы. С помощью этих пропусков они могли беспрепятственно транспортировать грузы по всей территории Ставропольского края.

В результате обыска в доме Сафонова, видео которого опубликовали сотрудники СК, было видно, что интерьер особняка отделан золотом, в ванной есть позолоченные унитаз и биде. После ареста глава ГИБДД заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене и не связан конкретно с ним.

полицейский суд взятки Калининградская область
Материалы по теме
Прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки
Общество
Главу ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом обвинили во взятке на ₽19 млн
Политика
Петербургского полицейского задержали за взятку от концертного зала
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter