В Выборге задержали двух мужчин за избиение заместительницы прокурора

Фото: Олег Яковлев / РБК

Два жителя Выборгского района Ленинградской области задержаны по подозрению в избиении заместительницы районного прокурора, сообщается на сайте областного СК.

«В Выборге задержаны лица, подозреваемые в применении насилия в отношении заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 3 августа заместитель районного прокурора в форме пришла в кафе «Папарацци» в Выборге на улице Дмитрова, чтобы проверить жалобу о невыплате зарплаты сотрудникам заведения. Там на нее напали два человека и нанесли ей множественные удары руками и ногами.

В прокуратуре Ленобласти сообщили РБК, что расследование дела взято на особый контроль, а проверка кафе «Папарацци» будет продолжена.