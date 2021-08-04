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В Выборге задержали двух мужчин за избиение заместительницы прокурора

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Два жителя Выборгского района Ленинградской области задержаны по подозрению в избиении заместительницы районного прокурора, сообщается на сайте областного СК.

«В Выборге задержаны лица, подозреваемые в применении насилия в отношении заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пять лет лишения свободы.

По версии следствия, 3 августа заместитель районного прокурора в форме пришла в кафе «Папарацци» в Выборге на улице Дмитрова, чтобы проверить жалобу о невыплате зарплаты сотрудникам заведения. Там на нее напали два человека и нанесли ей множественные удары руками и ногами.

В прокуратуре Ленобласти сообщили РБК, что расследование дела взято на особый контроль, а проверка кафе «Папарацци» будет продолжена.

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По данным РЕН ТВ, прокурор пришла в заведение после поступления жалобы о том, что алкоголь в заведении разливает 16-летний подросток. Когда сотрудница надзорного ведомства подошла к барной стойке, ее начали оттуда отталкивать, а потом повалили на пол и начали избивать руками и ногами.

Ранее в Химках пьяный мужчина до смерти забил сотрудника полиции. Подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый житель Москвы 1990 года рождения. Вскоре задержанному будет предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК), уточнили в СК. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

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