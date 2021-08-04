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В Геленджике объявили в розыск полицейских за вымогательство 1,7 млн руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Полиция возбудила уголовное дело и объявила в розыск двух оперуполномоченных из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий и вымогательстве 1,7 млн руб., сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК России). <…> В связи с тем, что подозреваемые скрылись от органов следствия, они объявлены в федеральный розыск», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает десять лет лишения свободы.

По версии следствия, в июле этого года полицейские перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании. Тогда один из подозреваемых оперативников применил силу и спецсредства к одному из пассажиров. После этого обоих мужчин доставили в отдел полиции, где удерживали без законных оснований, угрожали им и вымогали сумму в размере 1,7 млн руб.

«Воспринимая угрозу реально, один из потерпевших передал им часть требуемых денег, обналичив карту, а другую часть передала родственница лицу, обозначенному подозреваемыми, после чего потерпевшие были отпущены», — уточнили в ведомстве.

После инцидента потерпевшие обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, однако подозреваемые полицейские успели скрыться. Сейчас они объявлены в федеральный розыск.

Экс-начальника полиции Карачаево-Черкесии объявили в розыск
Политика
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

В середине июля полиция объявила в розыск экс-начальника полиции по Карачаево-Черкесии Альберта Карабашева. Телеканал РЕН ТВ уточнял, что, по версии следствия, в 2000 году бывший полицейский поручил убить троих россиян, которых расстреляли 30 сентября на 13-м км дороги Карачаевск — Кисловодск.

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Ранее Карабашев также занимал должность заместителя министра внутренних дел Карачаево-Черкесии, а до этого возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД региона.

полиция розыск превышение полномочий Геленджик
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