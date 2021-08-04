СМИ сообщили о возмещении финским премьером части расходов на завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин компенсировала часть средств на льготное питание, которые выделяются из госбюджета, сообщило издание Verkkouutiset.

Так, Марин выплатила €10,1 тыс. за 2020 год. Теперь ей предстоит выплатить еще €4,2 тыс. за 2021 год. В общей сложности сумма, которую будут взимать с премьер-министра, составит €14,3 тыс. Эти деньги идут на закупку продуктов для завтраков и холодных закусок.

В конце мая издание Iltalehti сообщало, что из бюджета для Марин выделялись деньги на оплату ее питания, хотя это и противоречит закону, по которому государство оплачивает лишь проживание, обслуживание, отопление, освещение и услуги необходимого персонала в резиденции премьер-министра.

В офисе главы правительства тогда заявили, что законодательством предусмотрена льгота на продукты питания. При этом часть расходов будет возмещена, уточняли представители премьер-министра. Там отметили, что соответствующие нормы были изменены в 2019 году.