Синоптик предупредил о «зависших» в Поволжье на сутки смерчах

Смерчи, которые привели к гибели трех человек в Тверской области, переместились в район Поволжья и пробудут здесь еще сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Этот холодный фронт смешался на восток, у него была скорость примерно 20-30 км/ч, но в ближайшие сутки он попадет в так называемые параллельные потоки, ляжет практически вдоль Волги и потеряет свою мобильность, зависнет в пространстве», — сказал Тишковец.

По его словам, этот фронт протянется от Волго-Вятского региона через Татарстан, Самарскую и Саратовскую области. В этих регионах погода будет самая сложная, отметил синоптик. Он добавил, смерчи заденут также Удмуртию, север Башкортостана и Ульяновскую область.