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Пандемия коронавируса ,  

В Нью-Йорке в рестораны будут пускать только привитых от COVID-19

Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

В Нью-Йорке при входе в ресторан или тренажерный зал начнут требовать документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио в Twitter.

«Если вы хотите полноценно участвовать в жизни общества, вам нужно сделать прививку. Вам понадобится подтверждение вакцинации от COVID-19 в крытых ресторанах и тренажерных залах, а также для посещения концертов и представлений, которые проводятся в закрытых помещениях в Нью-Йорке. Это жизненно важное требование по обеспечению безопасности нашего города», — написал де Блазио.

Как сообщил мэр Нью-Йорка, за последние сутки в городе было выявлено 1288 новых случаев заражения коронавирусом, 75 человек были госпитализированы.

Нью-Йорк стал первым городом в США, где будут требовать подтверждение о прививке от COVID-19 в общепите, пишет газета The New York Times. Требование вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября его выполнение будут проверять городские власти.

Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от коронавируса
Общество
Фото:Richard Drew / AP

Похожую меру по борьбе с коронавирусом уже реализовали во Франции и в России. С 28 июня по 19 июля в Москве действовала система QR-кодов, по которым жители города могли посещать рестораны и кафе. QR-код могли получить люди, которые сделали прививку от COVID-19 и имели подтверждающий сертификат, а также те, кто уже переболел коронавирусом либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Cистему QR-кодов отменили, как только начало снижаться число заболевших.

Во Франции с 21 июля «санитарный пропуск», который подтверждает вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, стал обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 500. С 1 августа без пропуска нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.

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Источник: JHU
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Нью-Йорк США коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19 сертификат рестораны фитнес-клубы
Материалы по теме
Во Франции запретят непривитым вход в бары, больницы и поезда
Общество
В Москве разрешили посещать кафе и рестораны только с прививкой или ПЦР
Общество
Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от коронавируса
Общество
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