В Нью-Йорке в рестораны будут пускать только привитых от COVID-19

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В Нью-Йорке при входе в ресторан или тренажерный зал начнут требовать документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио в Twitter.

«Если вы хотите полноценно участвовать в жизни общества, вам нужно сделать прививку. Вам понадобится подтверждение вакцинации от COVID-19 в крытых ресторанах и тренажерных залах, а также для посещения концертов и представлений, которые проводятся в закрытых помещениях в Нью-Йорке. Это жизненно важное требование по обеспечению безопасности нашего города», — написал де Блазио.

Как сообщил мэр Нью-Йорка, за последние сутки в городе было выявлено 1288 новых случаев заражения коронавирусом, 75 человек были госпитализированы.

Нью-Йорк стал первым городом в США, где будут требовать подтверждение о прививке от COVID-19 в общепите, пишет газета The New York Times. Требование вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября его выполнение будут проверять городские власти.