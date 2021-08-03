Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19
Людям, переболевшим коронавирусом, с первых дней нужно назначать антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, заявил РБК руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Так он прокомментировал слова главного врача московской клинической больницы имени Филатова Валерия Вечорко о назначении антикоагулянтной терапии после COVID-19.
По его словам, вирус обладает способностью поражать свертывающуюся систему. Чепурнов объяснил, что после заболевания коронавирусом у человека может начаться гиперкоагуляция (появление множества мелких тромбов), во время которой у организма расходуются запасы коагулирующих средств, которые способствуют более медленному свертыванию крови.
«После такого истощения наступает неспособность организма контролировать свертываемость, начинается разжижение крови с кровотечениями, соответственно, с потерями жидкой составляющей», — добавил врач.