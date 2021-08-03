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Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Людям, переболевшим коронавирусом, с первых дней нужно назначать антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов, заявил РБК руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Так он прокомментировал слова главного врача московской клинической больницы имени Филатова Валерия Вечорко о назначении антикоагулянтной терапии после COVID-19.

По его словам, вирус обладает способностью поражать свертывающуюся систему. Чепурнов объяснил, что после заболевания коронавирусом у человека может начаться гиперкоагуляция (появление множества мелких тромбов), во время которой у организма расходуются запасы коагулирующих средств, которые способствуют более медленному свертыванию крови.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

«После такого истощения наступает неспособность организма контролировать свертываемость, начинается разжижение крови с кровотечениями, соответственно, с потерями жидкой составляющей», — добавил врач.

О том, что применение антикоагулянтов после коронавируса необходимо, заявил РБК и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Эти препараты нужно всем давать в качестве профилактики», — сказал врач. По его словам, люди, которые получают эту терапию по поводу операций на сердце или различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, переносят коронавирус легче. «Тромбозы — частое осложнение в пожилом возрасте, в молодом возрасте тоже бывает, но реже», — добавил Малышев.

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Ранее Вечерко говорил, что во время лечения от COVID-19 в его больнице пациентам назначают антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбозов. Он пояснил, что для этого нужны препараты гепариновой группы или новые антикоагулянты. «Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», — сказал Вечорко.

По его словам, после выздоровления можно сделать коагулограмму, которая позволяет оценить свертываемость крови. «При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели», — добавил врач.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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