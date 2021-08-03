Автомобиль сбил двоих детей на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: DtOperativno / Telegram

На Дмитровском шоссе в Москве автомобиль сбил двоих детей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов — детей. Предварительно есть пострадавшие. Движение не затруднено», — сказано в сообщении.

Ранее Московский суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на автомобиле троих детей. Инцидент произошел 16 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Солнцево. Кроме детей в ДТП пострадали двое взрослых. По данным прокуратуры, дети в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет были госпитализированы. Позднее двое из них умерли в больнице.

Башкировой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



