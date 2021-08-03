Россиянкам разрешат обслуживать самолеты и работать автомеханиками

При этом женщинам по-прежнему запрещено трудиться в качестве слесарей по ремонту авиадвигателей, моторов и агрегатов, работающих на этилированном бензине. Им также нельзя заправлять самолеты и спецмашины этилированным бензином и составлять смеси бензина с этиловой жидкостью.

В 2019 году Минтруд также пересмотрел перечень профессий, работать в которых женщинам запрещено. С 2021 года россиянки могут стать дальнобойщиками, боцманами и машинистами электропоездов. Сейчас в этот список входят 100 профессий.

