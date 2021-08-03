Россиянкам разрешат обслуживать самолеты и работать автомеханиками
Минтруд исключил профессии авиамеханика и инженера авиационных судов из списка запрещенных для женщин. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Женщины смогут заниматься техническим обслуживанием вертолетов и самолетов на этих должностях с марта 2022 года.
«Подпункт «б» пункта 57 признать утратившим силу», — сказано в документе.
Согласно текущей версии документа в подпункт «б» входят работы:
- авиационного механика (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу;
- инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.