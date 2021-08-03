В Екатеринбурге досрочно освободят осужденного за убийство фотографа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 13:47
Путин отметил железную волю выигравшего Олимпиаду борца Евлоева Спорт, 19:30 Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном Общество, 19:25 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 19:21 ФСБ заявила о попытке эстонского консула узнать планы России в Арктике Политика, 19:11 В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса Бизнес, 19:07 Муж Тимановской заявил об обращении администрации Лукашенко к ее матери Спорт, 19:06 Сбербанк снизил ипотечные ставки на дорогие новостройки Недвижимость, 18:59 Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19 Общество, 18:57 Победа в борьбе и потеря лидера в легкой атлетике. Итоги 11-го дня Игр Спорт, 18:56 Расходы, закрывающие и кешбэк: как грамотно организовать деловые поездки РБК и Smartway, 18:56 Риелторы назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами Недвижимость, 18:54 Акции Robinhood выросли почти на 20% и превысили цену размещения Инвестиции, 18:51 Магнус Карлсен не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам в Сочи Спорт, 18:49 Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей Общество, 18:48
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге досрочно освободят осужденного за убийство фотографа

Дмитрий Лошагин
Дмитрий Лошагин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-модели. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Лошагина признали виновным в убийстве его жены Юлии Прокопьевой-Лошагиной в июне 2015 года. Следствие установило, что 22 августа 2013 года в ходе конфликта он избил супругу ногами, а затем схватил ее руками за голову и сломал шею. После этого он вывез тело жены в лес и сжег. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года ему сократили срок на два месяца.

Суд смягчил приговор фотографу Лошагину за убийство жены
Общество

Сам фотограф отказался оказывать содействие следствию и не признал свою вину. На допросе Лошагин отказался от проверки на детекторе лжи.

Октябрьский районный суд в конце 2014 года оправдал Лошагина, отметив, что его показания были последовательными и логичными. Суд также указал на то, что отсутствовали очевидцы преступления и следствие не представило бесспорных доказательств его вины. Позднее Свердловский областной суд отменил этот приговор, а затем все же признал его виновным.

Екатеринбург суд УДО Дмитрий Лошагин новости
Материалы по теме
Суд смягчил приговор фотографу Лошагину за убийство жены
Общество
Суд приговорил фотографа Лошагина к 10 годам колонии за убийство жены
Общество
Суд отменил оправдательный приговор для фотографа Лошагина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter