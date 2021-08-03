В Екатеринбурге досрочно освободят осужденного за убийство фотографа

Дмитрий Лошагин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-модели. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Лошагина признали виновным в убийстве его жены Юлии Прокопьевой-Лошагиной в июне 2015 года. Следствие установило, что 22 августа 2013 года в ходе конфликта он избил супругу ногами, а затем схватил ее руками за голову и сломал шею. После этого он вывез тело жены в лес и сжег. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года ему сократили срок на два месяца.

Сам фотограф отказался оказывать содействие следствию и не признал свою вину. На допросе Лошагин отказался от проверки на детекторе лжи.

Октябрьский районный суд в конце 2014 года оправдал Лошагина, отметив, что его показания были последовательными и логичными. Суд также указал на то, что отсутствовали очевидцы преступления и следствие не представило бесспорных доказательств его вины. Позднее Свердловский областной суд отменил этот приговор, а затем все же признал его виновным.