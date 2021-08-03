Аксенов назвал число отдохнувших в Крыму с начала года туристов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму в этом году побывало больше 5 млн туристов, из них 3 млн — только за два летних месяца, это выше допандемийных показателей, сообщил глава республики Сергей Аксенов во «ВКонтакте».

«За семь месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5, 067 млн туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года», — рассказал глава региона. Он уточнил, что 60% туристов приехали по Крымскому мосту, около трети (32%) — прилетели на полуостров самолетом, 8% — приехали поездами.

По словам Аксенова, в июне и июле в Крым приехало в два раза больше туристов, чем год назад, а также на 13% больше, чем в 2019 году. Таким образом, тогда как отели и санатории в регионе обычно заполнены на 76%, в этом году в среднем заполняемость составила 82%, местами доходя до 95%, отметил он. Всего в республике находится более 1 тыс. гостиниц других мест отдыха туристов, разместиться в них могут более 155 тыс. туристов.

Аксенов добавил, что некоторые отели и санатории уже достигли уровня 60% вакцинированных сотрудников, в некоторых даже привились все работники — 100% человек. «На данный момент никаких серьезных нарушений и всплесков новой коронавирусной инфекции в отелях и санаториях не произошло», — отметил он.

Аксенов 21 июля предупреждал о возможном закрытии туристического сезона, если рост заболеваемости в регионе не стабилизуется. В середине июля министр здравоохранения региона Антон Лясковский допускал введение требования об обязательной вакцинации для туристов, однако затем ведомство исключило этот вариант.

С начала июня в Крыму росло число заболевших. Через полтора месяца число новых случаев за сутки выросло в четыре раза — со ста случаев в сутки в начале июня до 400 новых случаев за сутки к середине июля.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

За последние сутки в регионе заболели 368 человек, умерли 14. За все время эпидемии выявлено 60 945 случаев заболевания, умерли 1793 человека, сообщает оперштаб.