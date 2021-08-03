Аксенов назвал число отдохнувших в Крыму с начала года туристов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 13:47
Путин отметил железную волю выигравшего Олимпиаду борца Евлоева Спорт, 19:30 Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном Общество, 19:25 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 19:21 ФСБ заявила о попытке эстонского консула узнать планы России в Арктике Политика, 19:11 В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса Бизнес, 19:07 Муж Тимановской заявил об обращении администрации Лукашенко к ее матери Спорт, 19:06 Сбербанк снизил ипотечные ставки на дорогие новостройки Недвижимость, 18:59 Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19 Общество, 18:57 Победа в борьбе и потеря лидера в легкой атлетике. Итоги 11-го дня Игр Спорт, 18:56 Расходы, закрывающие и кешбэк: как грамотно организовать деловые поездки РБК и Smartway, 18:56 Риелторы назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами Недвижимость, 18:54 Акции Robinhood выросли почти на 20% и превысили цену размещения Инвестиции, 18:51 Магнус Карлсен не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам в Сочи Спорт, 18:49 Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей Общество, 18:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Аксенов назвал число отдохнувших в Крыму с начала года туристов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму в этом году побывало больше 5 млн туристов, из них 3 млн — только за два летних месяца, это выше допандемийных показателей, сообщил глава республики Сергей Аксенов во «ВКонтакте».

«За семь месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5, 067 млн туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года», — рассказал глава региона. Он уточнил, что 60% туристов приехали по Крымскому мосту, около трети (32%) — прилетели на полуостров самолетом, 8% — приехали поездами.

По словам Аксенова, в июне и июле в Крым приехало в два раза больше туристов, чем год назад, а также на 13% больше, чем в 2019 году. Таким образом, тогда как отели и санатории в регионе обычно заполнены на 76%, в этом году в среднем заполняемость составила 82%, местами доходя до 95%, отметил он. Всего в республике находится более 1 тыс. гостиниц других мест отдыха туристов, разместиться в них могут более 155 тыс. туристов.

В Крыму вступили в силу ограничения для лагерей и домов престарелых
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Аксенов добавил, что некоторые отели и санатории уже достигли уровня 60% вакцинированных сотрудников, в некоторых даже привились все работники — 100% человек. «На данный момент никаких серьезных нарушений и всплесков новой коронавирусной инфекции в отелях и санаториях не произошло», — отметил он.

Аксенов 21 июля предупреждал о возможном закрытии туристического сезона, если рост заболеваемости в регионе не стабилизуется. В середине июля министр здравоохранения региона Антон Лясковский допускал введение требования об обязательной вакцинации для туристов, однако затем ведомство исключило этот вариант.

Аксенов назвал катастрофой ситуацию с ношением масок в транспорте в Крыму
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

С начала июня в Крыму росло число заболевших. Через полтора месяца число новых случаев за сутки выросло в четыре раза — со ста случаев в сутки в начале июня до 400 новых случаев за сутки к середине июля.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

За последние сутки в регионе заболели 368 человек, умерли 14. За все время эпидемии выявлено 60 945 случаев заболевания, умерли 1793 человека, сообщает оперштаб.

Крым Сергей Аксенов туризм туристы черноморские курорты
Материалы по теме
В Краснодарском крае вступили в силу новые требования к туристам
Общество
Хуснуллин сообщил о первой добытой воде для Крыма со дна Азовского моря
Общество
В Крыму перевернулось прогулочное судно из-за увидевших медузу туристов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter