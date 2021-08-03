В Хабаровском крае расширили список профессий для обязательной вакцинации

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В Хабаровском крае расширен список категорий лиц для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению в перечень сфер профессиональной деятельности, подлежащих обязательной вакцинации, внесли туризм, рыболовство, эксплуатацию в коммерческих целях морских и речных судов.

Также привиться должны федеральные государственные гражданские служащие и другие сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Хабаровском крае.

Первый компонент вакцины указанные категории должны получить до 28 августа, второй компонент — до 28 сентября.