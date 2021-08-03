В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

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В Государственной думе предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета, со 120 тыс. руб. до 360 тыс., об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, руководитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нынешний предел ежегодной суммы расходов семьи на ряд социально значимых нужд, с которого граждане вправе претендовать на социальные налоговые вычеты, составляет 120 тыс. руб. и не менялся уже более десяти лет <.> Считаем, нужно увеличить предельный размер социального налогового вычета», — заявил депутат от ЛДПР.

По его словам, на сегодняшний день при ставке в 13% НДФЛ сумма, на которую могут рассчитывать граждане, составляет чуть более 15 тыс. руб., что, по его мнению, является недостаточным стимулом.

«Принятие [законопроекта] позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тыс. руб. уплаченного НДФЛ за налоговый период», — уточнил он.

В документу указано, что вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.