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Политика ,  
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В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Государственной думе предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета, со 120 тыс. руб. до 360 тыс., об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, руководитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нынешний предел ежегодной суммы расходов семьи на ряд социально значимых нужд, с которого граждане вправе претендовать на социальные налоговые вычеты, составляет 120 тыс. руб. и не менялся уже более десяти лет <.> Считаем, нужно увеличить предельный размер социального налогового вычета», — заявил депутат от ЛДПР.

По его словам, на сегодняшний день при ставке в 13% НДФЛ сумма, на которую могут рассчитывать граждане, составляет чуть более 15 тыс. руб., что, по его мнению, является недостаточным стимулом.

«Принятие [законопроекта] позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тыс. руб. уплаченного НДФЛ за налоговый период», — уточнил он.

В документу указано, что вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.

Вступил в силу закон, который разрешит налоговый вычет за фитнес
Общество
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Также в начале августа вступил в силу федеральный закон, разрешающий получение налогового вычета за спортивно-оздоровительные услуги. Размер налогового вычета на спортивные и оздоровительные услуги будет зависеть от фактических расходов, при этом их верхняя планка ограничена 120 тыс. руб. за налоговый период.

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Так, чтобы оформить вычет, нужно будет подтвердить получение услуг с помощью документов, подтверждающих расходы: копий договоров и кассовых чеков об оплате услуг. Получить вычет могут только те граждане России, которые имеют облагаемый налогами доход (НДФЛ).

Кроме налогового вычета на спорт, Налоговый кодекс предусматривает другие социальные налоговые вычеты: за платное обучение, дорогостоящее лечение и лекарства, страхование жизни, пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

налоговый вычет ЛДПР законопроект
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