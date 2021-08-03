Власти США отвергли введение нового локдауна из-за штамма COVID «дельта»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 02 авг, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 02 авг, 12:41
43 региона обязали прививаться. Самое актуальное о пандемии на 3 августа Общество, 11:17 В России четыре недели подряд от COVID умирает более 700 человек в день Общество, 11:15 Что компаниям дает интегрированное планирование цепей поставок Pro, 11:11 Тренер возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на награждении Спорт, 11:11 СМИ узнали детали возбужденного в России дела против Коломойского Бизнес, 11:10 Продажи, соцсети: эксперты помогают выводить компании на новый уровень РБК и Альфа-Банк, 10:57 Глава SEC заявил о необходимости регулирования сферы DeFi Крипто, 10:55 В Москве за ночь выпало около четверти месячной нормы осадков Город, 10:53 Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады Спорт, 10:53 Как работает первый в Европе ресторан на солнечной энергии Зеленая экономика, 10:50 Порядок покупки машин с пробегом изменят осенью Авто, 10:50 Будь как Amazon: локальные аналоги маркетплейса и их будущее Pro, 10:46 Следствие раскрыло детали дела на экс-главу камчатского МВД Общество, 10:44 Стал известен соперник сборной России по волейболу в полуфинале Игр Спорт, 10:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти США отвергли введение нового локдауна из-за штамма COVID «дельта»

Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Администрация Соединенных Штатов не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса «дельта», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы четко пояснили, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности [локдауну], как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса на экономическом направлении», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

В тоже время она уточнила, что американские власти в первую очередь «будут основываться на научных принципах и рекомендациях экспертов в области здравоохранения».

Она также уточнила, что необходимость введения обязательной вакцинации от COVID-19 в США «не обсуждается», однако добавила, что работодатели имеют право по своему усмотрению требовать от сотрудников прививаться.

Байден заставил непривитых госслужащих носить маски и дистанцироваться
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

Ранее в США также заявляли о введении обязательного карантина для всех приезжающих в страну. Кроме этого, в плане по борьбе с заболеванием президента США Джо Байдена прописана необходимость массовой вакцинации и мобилизации промышленности. «Мы можем победить COVID-19 и победим. Америка заслуживает ответа на пандемию COVID-19, обусловленного наукой, точными данными и нуждами здравоохранения, а не политикой», — говорилось в заявлении Белого дома.

На данный момент в США 164 млн человек уже получили две дозы прививки от COVID, полностью вакцинированы 80% пожилых людей и более 60% взрослых.

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 35 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 613 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

индийский штамм COVID-19 Локдаун США коронавирус
Материалы по теме
В США заявили о новом «эпицентре» распространения коронавируса
Общество
Администрация Байдена убедила сенат рассмотреть план ценой $1 трлн
Политика
Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter