Власти США отвергли введение нового локдауна из-за штамма COVID «дельта»

Джен Псаки (Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Администрация Соединенных Штатов не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса «дельта», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы четко пояснили, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности [локдауну], как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса на экономическом направлении», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

В тоже время она уточнила, что американские власти в первую очередь «будут основываться на научных принципах и рекомендациях экспертов в области здравоохранения».

Она также уточнила, что необходимость введения обязательной вакцинации от COVID-19 в США «не обсуждается», однако добавила, что работодатели имеют право по своему усмотрению требовать от сотрудников прививаться.