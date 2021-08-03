Amazon показал первый кадр из нового сериала по «Властелину колец»

Amazon подтвердил, что мировая премьера телесериала «Властелин колец» состоится 2 сентября 2022 года, а также продемонстрировала первый кадр из кинофильма, говорится в сообщении компании в Twitter.

«2 сентября 2022 года начинается новое путешествие», — уточнили там.

По информации издания Inviewire, новый сериал имеет производственный бюджет в $450 млн., что делает его самым дорогим из когда-либо созданных сериалов. Там уточнили, что сериал будет транслироваться на Prime Video в более чем 240 странах мира.

Так, Amazon будет выпускать «Властелина колец» по серии раз в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия. Подробности сюжета также не уточняются, однако известно, что действие развернется за тысячи лет до истории героев из серии фильмов по книгам Толкина.