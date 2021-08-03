Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессора собственного производства. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter компании.

«Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора Google Inc. Сундара Пичара, новый процессор Tensor основан на 20-летнем опыте компании в работе с компьютерами и «на сегодняшний день является самым большим нововведением в Pixel».