В ГИБДД проверят видео с привязанной к крыше Bentley девушкой

В Москве начали проверку после размещения в интернете видеоролика с привязанной девушкой на крыше автомобиля, сообщили РБК в столичном ГИБДД..

«Все детали в рамках проверки предстоит установить», — заявили там.

Ролик вечером 1 августа в своем Instagram опубликовал блогер Сергей Косенко. На записи девушка лежит на крыше Bentley, привязанная к машине веревкой и скотчем. Водитель управляет автомобилем только одной рукой, потому что вторая пристегнута наручниками к руке девушки на крыше.

По данным Telegram-канала «Говорит Москва», владелец автомобиля не оплатил 68 штрафов на сумму 78,5 тыс. руб.