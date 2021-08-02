Три человека погибли в результате урагана в Тверской области

Еще 11 человек пострадали

Три человека погибли, 11 пострадали в результате урагана в городе Андреаполе Тверской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«У нас 11 пострадавших: трое погибших, двое в Андреаполе, один в Осташковском районе. <...> Остальные пострадавшие не в критическом состоянии, они госпитализированы в больницу, им ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в результате урагана «повалило деревья на дома и на конструкции, на заборы, на дороги». Скорость ветра в Адреаполе достигала 25 м/c.