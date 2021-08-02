Умер актер из «Шерлока Холмса» и «Окна в Париж» Анатолий Рудаков

В Союзе кинематографистов сообщили, что последние две недели актер находился в больнице с подтвержденным COVID-19

Анатолий Рудаков (Фото: киностудия «Ленфильм»)

Заслуженный артист России Анатолий Рудаков, который сыграл в фильмах «Шерлок Холмс» (2013) и «Окно в Париж», умер на 72-м году жизни, сообщил РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Вигенович.

«Анатолий Родионович умер вчера. Последние четыре недели Анатолий Родионович провел в больнице им. Боткина с диагнозом «коронавирус», последние два дня — на аппарате ИВЛ. Сердце не выдержало. Однако официальная причина смерти еще не известна, как и дата прощания», — сказал он.

«Он умер в ночь с 31 июля на 1 августа. Причина смерти — ковид. О дате и месте похорон будет известно позже», — сообщил РБК знакомый актера Роман Перин.

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и стал актером киностудии «Ленфильм». Пик его карьеры пришелся на 1970–1980-е годы. Звание заслуженного артиста Рудаков получил в 1996 году. В проекте «Окно в Париж» он сыграл завхоза «Бизнес-лицея», а в «Шерлоке Холмсе» снимался в роли инспектора Трейси.