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Умер актер из «Шерлока Холмса» и «Окна в Париж» Анатолий Рудаков

В Союзе кинематографистов сообщили, что последние две недели актер находился в больнице с подтвержденным COVID-19
Анатолий Рудаков
Анатолий Рудаков (Фото: киностудия «Ленфильм»)

Заслуженный артист России Анатолий Рудаков, который сыграл в фильмах «Шерлок Холмс» (2013) и «Окно в Париж», умер на 72-м году жизни, сообщил РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Вигенович.

«Анатолий Родионович умер вчера. Последние четыре недели Анатолий Родионович провел в больнице им. Боткина с диагнозом «коронавирус», последние два дня — на аппарате ИВЛ. Сердце не выдержало. Однако официальная причина смерти еще не известна, как и дата прощания», — сказал он.

«Он умер в ночь с 31 июля на 1 августа. Причина смерти — ковид. О дате и месте похорон будет известно позже», — сообщил РБК знакомый актера Роман Перин.

Умер актер и музыкант Петр Мамонов
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Петр Мамонов

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и стал актером киностудии «Ленфильм». Пик его карьеры пришелся на 1970–1980-е годы. Звание заслуженного артиста Рудаков получил в 1996 году. В проекте «Окно в Париж» он сыграл завхоза «Бизнес-лицея», а в «Шерлоке Холмсе» снимался в роли инспектора Трейси.

Кроме того, актер играл в фильмах «Жнецы», «Я тебя никогда не забуду», «Ёлки 2014», «Мастер и Маргарита». Рудаков также снимался в проектах «По имени Барон», «В поисках капитана Гранта», «Мерседес» уходит от погони» и «Воздухоплаватель».


 

Авторы
Евгения Лебедева Евгения Лебедева, Татьяна Зыкина
смерть актера актер Шерлок Холмс Кино
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