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Пандемия коронавируса ,  
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Власти cообщили об опеке над сиротой с Кубани, чья семья умерла от COVID

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Тетя шестилетней девочки, все члены семьи которой умерли от коронавируса, собирается оформить опеку над ребенком. Об этом рассказал глава администрации Пашковского сельского округа Краснодара Владимир Митин, сообщают «РИА Новости».

По словам Митина, ребенок уже находится у тети. «Могу подтвердить, что у девочки родители умерли… Не могу прокомментировать (причины. — РБК). Оформлена временная опека тетей, собираются документы для установления постоянной опеки. Она сейчас находится у тети в Яблоновке (поселок Яблоновский республики Адыгея, расположен рядом с Краснодаром. — РБК)», — сообщил Митин.

Власти проверят сообщения о смерти семьи на Кубани после вакцинации
Общество
Фото:Manuel Velasquez / Getty Images

В конце июля депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков сообщил в Telegram, что подал запрос генеральному прокурору с просьбой проверить сообщения о смерти четырех членов семьи после того, как они сделали прививку от коронавируса. Семья проживала в хуторе Ленина в Краснодаре.

После этого прокуратура Краснодарского края и Росздравнадзор начали проверку.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в органах здравоохранения, семья заболела коронавирусом на 10–12 день после первой прививки от COVID-19. Из-за этого вакцинация была прервана. Источник агентства считает, что летальный исход связан с перенесением болезни в поздней форме.

«Сейчас проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Запрос информации, проверка. Мы смотрим сам анамнез», — сообщили РБК в управлении Росздравнадзора по Краснодарскому краю.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Краснодар коронавирус COVID-19 опека Краснодарский край вакцинация от COVID-19
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Власти проверят сообщения о смерти семьи на Кубани после вакцинации
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