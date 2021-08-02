Основанная Джеком Дорси компания купит Afterpay за акции на $29 млрд

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Американская финтех-компания Square Inc, созданная основателем Twitter Джеком Дорси, заключила соглашение с австралийской компанией Afterpay Limited, которая предоставляет онлайн-рассрочки по платежам, обменяться акциями стоимостью в $29 млрд. Это следует из сообщения Square.

В компании отметили, что сделку планируется закрыть в первом квартале 2022 календарного года. Согласно договору, акционеры Afterpay получат 0,375 акции Square класса А в обмен на одну акцию Afterpay.

«Square планирует интегрировать Afterpay в существующие бизнес-подразделения — приложения Seller и Cash, позволить даже самым маленьким продавцам предлагать онлайн-рассрочку при оформлении заказа, предоставить пользователям Afterpay возможность управлять своими платежами в этом приложении и предоставить клиентам Cash возможность находить продавцов и предложения по рассрочке непосредственно в приложении», — говорится в сообщении.

У Square есть несколько проектов: Seller, Cash App и TIDAL. Первый позволяет общаться с покупателями онлайн и лично, управлять их бизнесом и предоставлять доступ к финансированию. Физические лица используют приложение Cash для переводов, хранения и инвестирования денег. TIDAL — это глобальная музыкальная и развлекательная платформа, которая нацелена на расширение возможностей артистов. Дорси основал компанию Square в 2009 году, а в 2015-м она провела IPO и стала публичной. Самому основателю принадлежит 10% акций Square.