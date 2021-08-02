В СК рассказали о затаившемся на девять лет «орском маньяке»

Валерий Андреев (Фото: УМВД РФ по Оренбургской области)

Следствию не известно о причастности серийного маньяка Валерия Андреева из Оренбургской области, которого не могут поймать уже девять лет, к новым преступлениям, сообщил в интервью «РИА Новости» руководитель главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК Зигмунд Ложис.

«Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет», — сказал глава криминалистического центра.

Ложис также не подтвердил сообщения, что Андреева по прозвищу «орский маньяк» видели в разных регионах России, в том числе в Москве и области. В марте «МК» сообщал, что студентка из Подмосковья видела его в автобусе. Тогда же ориентировку на Андреева разослали столичным полицейским. Однако издание связало это с обновлением данных.

Андреев считается одним из самых опасных разыскиваемых преступников России. За помощь в его поимке МВД обещает 1 млн руб., власти Оренбургской области — 500 тыс. руб. Прозвище «орский маньяк» мужчина получил по городу, в котором жил. Он работал дальнобойщиком и в течение шести лет, с 2006 по 2013 год, насиловал и убивал женщин, которых встречал на трассах. Следствие установило причастность Андреева по восьми эпизодам. «Орский маньяк» разыскивается с 2012 года.