В Челябинской области нашли потерявшегося во время прогулки ребенка

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области нашли потерявшегося ребенка, его состояние удовлетворительное, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Мальчик 2014 года рождения жил с родственниками на заимке Плотникова, расположенной в 9 км от поселка Рымникский Брединского района. В воскресенье в обед он пошел гулять и не вернулся домой.

В поисках были задействованы 127 человек, включая спасателей, кинологов и психологов, и 29 единиц техники, в том числе беспилотная авиация.

«В 8:45 местного времени ребенок был найден, состояние удовлетворительное, осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.