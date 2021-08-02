На Мадагаскаре задержали 21 человека из-за покушения на президента

Андри Радзуэлин (Фото: Omar Zoheiry / dpa / Global Look Press)

На Мадагаскаре в рамках расследования заговора против президента страны Андри Радзуэлина задержали 21 человека, в том числе высокопоставленных полицейских и военных. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на генерального прокурора островного государства Бертину Разафиаривони.

«[Из числа задержанных] 12 человек являются действующими военнослужащими и полицейскими, в том числе пять генералов, два капитана и пять унтер-офицеров», — уточнила генпрокурор.

Еще четверо — вышедшие на пенсию иностранные полицейские и военнослужащие, в том числе иностранные, а пятеро — гражданские лица. Известно, что среди задержанных есть двое граждан Франции.

По словам Разафиаривони, в рамках расследования также изъяли €209 тыс., две машины и дробовик.