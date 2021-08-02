В Калифорнии четыре человека погибли при крушении частного вертолета

Вертолет Robinson R66 (Фото: Ольга Соколова / Global Look Press)

В отдаленной местности американского штата Калифорния разбился частный вертолет Robinson R66, четыре человека погибли. Об этом сообщил департамент шерифа округа Колуз, где произошла авария, передает ABC.

«По предварительным данным, на борту находились четыре человека», — уточняется в заявлении департамента.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте изучат происшествие.

В июле на Украине в Николаевской области разбился вертолет Ми-2. После падения машина загорелась. Погибли двое — пилот и его помощник. Вертолет принадлежал компании «Меридиан Авиа Агро», которая занимается авиационно-химической обработкой полей.