На Камчатке инспектор Росрыболовства потребовал взятку — 100 кг икры

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На Камчатке старший инспектор Росрыболовства вымогал 100 кг красной икры за несоставление протокола об административном правонарушении. Об этом говорится на сайте краевого управления Следственного комитета (СК).

Инспектор проверял родовую общину коренных малочисленных народов Севера в Усть-Большерецком районе. В частности, он обнаружил признаки правонарушения по ч. 1 ст. 8.42 КоАП (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

«Подозреваемый потребовал от представителя общины передачи ему икорной продукции весом 100 кг общей стоимостью 450 тыс. руб. за несоставление протокола об административном правонарушении и общее покровительство», — указало следствие.

Инспектор отправил за взяткой своего посредника. Тот получил 100 кг икры на территории рыбозавода, где хранилась принадлежащая общине продукция, после чего был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК (покушение на получение взятки должностным лицом).