В Берлине задержали около 600 человек во время митингов из-за COVID-19

Фото: Rolf Kremming / www.imago-images.de / Global Look Press

В Берлине на улицы вышли несколько тысяч противников введенных из-за коронавируса ограничительных мер; участники несанкционированных акций столкнулись с полицией. Об этом сообщает Die Welt.

Во время демонстраций в город вывели больше 2 тыс. полицейских. По заявлению берлинских правоохранителей, протестующие пытались разрушить выставленные ограждения, разорвать полицейскую цепь и вытащить из нее отдельных сотрудников. Те, со своей стороны, также применяли физическое насилие и перцовые баллончики.

Как указал официальный представитель полиции Тило Каблитц, задержаны около 600 человек. По его словам, среди полицейских есть пострадавшие.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Германии перевалило за 3 млн человек.