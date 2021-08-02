В Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю со 180 туристами

Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

В Черекском районе Кабардино-Балкарии селевой поток перекрыл дорогу, ведущую к лагерю альпинистов «Безенги». В нем находятся 180 человек, в том числе десять детей. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС.

«На место происшествия направлена оперативная группа МЧС России — три человека и одна единица техники. <...> Работы по расчистке автодороги начнутся в 6:00 02.08.2021 силами местной администрации в количестве двух человек и одной единицы техники (бульдозер)», — уточняется в сообщении.

Как сообщили в МЧС, в лагере есть медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.

Восстановить движение по дороге планируют к 18:00 2 августа (местное время совпадает с московским). Туристов из лагеря заберут раньше, временную переправу для них организуют с наступлением светлого времени суток.