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Политика ,  
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СМИ сообщили, что «Дети огня» назвались ответственными за пожары в Турции

Фото: AP
Фото: AP

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Об этом пишет газета Yeni Şafak, ссылаясь на социальные сети, якобы связанные с организацией.

«Дети огня» берут на себя ответственность за саботаж в туристических регионах Турции», — говорится в заявлении организации.

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Фото:AP

Также в сообщении, которое приводит газета, говорится, что сторонники организации пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка».

По данным издания, «Дети огня» также связаны с признанной Анкарой экстремистской «Рабочей партией Курдистана».

В конце июля на юге Турции в условиях жары и сухой погоды начались лесные пожары. По последним данным властей, жертвами пожаров в курортном городе Манавгате в провинции Анталья стали семь человек. Один человек погиб в Мармарисе. Общее число пострадавших достигло 864: 507 — в Манавгате, 203 — в Мармарисе и Бодруме, 154 — в Мерсине.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие власти расследуют причины лесных пожаров, не исключается версия поджогов.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — говорил Эрдоган.

Турция лесные пожары террористическая группировка
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