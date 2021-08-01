СМИ сообщили, что «Дети огня» назвались ответственными за пожары в Турции

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Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Об этом пишет газета Yeni Şafak, ссылаясь на социальные сети, якобы связанные с организацией.

«Дети огня» берут на себя ответственность за саботаж в туристических регионах Турции», — говорится в заявлении организации.

Также в сообщении, которое приводит газета, говорится, что сторонники организации пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка».

По данным издания, «Дети огня» также связаны с признанной Анкарой экстремистской «Рабочей партией Курдистана».