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Бизнес ,  
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Страны Ближнего Востока заинтересовались покупкой истребителя Checkmate

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ходе авиасалона МАКС-2021 партнеры из стран Ближнего Востока, а также Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявляли интерес к покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью газете «Красная звезда».

«На МАКСе новым истребителем [Checkmate] интересовались партнеры с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — сказал он.

По его словам, в новой машине удалось реализовать самые современные технологии в области военного авиастроения. «Самолет может быть адаптирован под желания заказчика, обладает открытой архитектурой. Это позволяет установить на него бортовое оборудование различных производителей. Машина изначально проектировалась для использования практически всего спектра авиационных средств поражения, в том числе перспективных», — отметил глава ОАК.

Слюсарь также уточнил, что перспективная беспилотная модификация Checkmate будет пользоваться популярностью у заказчиков. «Мы считаем, что она [беспилотная модификация Checkmate] будет востребована у заказчиков, потому что позволит повысить всеракурсную осведомленность, живучесть боевой системы, даст возможность применить новые тактические приемы», — отметил он.

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В ОАК раскрыли место сборки новейшего российского истребителя Checkmate
Бизнес
Истребитель&nbsp;Checkmate

Легкий тактический истребитель Су-75 презентовали на авиасалоне МАКС 20 июля. В «Ростехе» сообщали, что его максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Кроме того, он будет вооружен ракетами класса «воздух — воздух», управляемыми ракетами «воздух — земля», корректируемыми авиационными бомбами с лазерной головкой самонаведения. Также на него будут устанавливаться неуправляемые авиационные ракеты и пушечное вооружение.

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В разговоре с РБК создатели самолета уточнили, что стоимость летного часа Су-75 будет «в шесть-семь раз ниже, чем у F-35, и сравнима с Gripen NG». По информации изданий Breaking Defense и Popular Mechanics, сегодня стоимость летного часа F-35 Lightning II составляет $33–35 тыс. Стоимость летного часа самолета Gripen — от $4,5 тыс. до $8 тыс.

Позже Слюсарь заявил, что Сheckmate будут собирать на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ). Само название Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат») для истребителя выбрали в маркетинговых целях, уточнял ранее глава ОАК.

российский истребитель Ближний Восток ОАК Юрий Слюсарь
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