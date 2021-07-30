Страны Ближнего Востока заинтересовались покупкой истребителя Checkmate

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В ходе авиасалона МАКС-2021 партнеры из стран Ближнего Востока, а также Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявляли интерес к покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью газете «Красная звезда».

«На МАКСе новым истребителем [Checkmate] интересовались партнеры с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — сказал он.

По его словам, в новой машине удалось реализовать самые современные технологии в области военного авиастроения. «Самолет может быть адаптирован под желания заказчика, обладает открытой архитектурой. Это позволяет установить на него бортовое оборудование различных производителей. Машина изначально проектировалась для использования практически всего спектра авиационных средств поражения, в том числе перспективных», — отметил глава ОАК.

Слюсарь также уточнил, что перспективная беспилотная модификация Checkmate будет пользоваться популярностью у заказчиков. «Мы считаем, что она [беспилотная модификация Checkmate] будет востребована у заказчиков, потому что позволит повысить всеракурсную осведомленность, живучесть боевой системы, даст возможность применить новые тактические приемы», — отметил он.

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