В ФРС США назвали условие для изменения ставки

Федеральная резервная система США сегодня сохранила ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0–0,25% годовых и оставит ее на этом уровне до тех пор, пока не будет улучшена ситуация в сфере занятости, говорится на сайте ведомства.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот коридор до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам Комитета в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%», — указано в сообщении.

ФРС отмечает, что развитие экономики будет зависеть от ситуации с коронавирусом. В ведомстве отмечают, что влияние ситуации в здравоохранении будет снижено благодаря прививочной кампании. Тем не менее риски для экономики все равно останутся, отмечают в ведомстве.