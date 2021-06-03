Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Погребинский

В Санкт-Петербурге на 46-ом году жизни умер актер и каскадер Андрей Погребинский. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на мать актера.

Причина смерти не раскрывается. Дата прощания пока не известна.

Погребинский родился 13 февраля 1976 в Санкт-Петербурге. В 2002 году окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Профессионально занимался баскетболом, стал мастером спорта.

В кино Погребский начал сниматься как каскадер. Затем его стали приглашать на эпизодические роли в российских сериалах. Актер появился, в том числе в «Улицах разбитых фонарей», «Ментовских войнах», «Гончих», «Морских дьяволах». Сыграл одну из главных ролей в сериале «Ментозавры». Всего в его фильмографии насчитываются 52 работы.