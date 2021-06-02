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Умерла народная артистка России Вера Ефремова

Вера Ефремова
Вера Ефремова (Фото: tatd.ru)

Народная артистка России, бывший художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы Вера Ефремова умерла на 92-м году жизни, сообщается на сайте театра.

«Театр осиротел», — говорится в сообщении. Коллеги артистки отметили, что ушла «режиссер-эпоха, легенда советского и российского национального театра, глыба в мире театрального искусства, педагог, писатель, потрясающе мудрый человек, женщина сногсшибательной энергии и силы».

Прощание с Ефремовой пройдет в ее родном театре 4 июня.

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Вера Ефремова родилась 10 ноября 1929 года в Москве в семье дворянского рода Пущиных. Образование она получила в Саратовском государственном университете и ГИТИСе. Работала в театрах Саратова, Челябинска, Рязани, Калуги, Ульяновска.

Худруком и главным режиссером Тверского академического театра драмы Ефремова была 46 лет, с 1974 по 2020 год.

Вера Андреевна поставила больше 150 спектаклей, в том числе «Вишневый сад», «Чайку» и «Ведьму» по Антону Чехову, «Анну Каренину» по Льву Толстому, «Варвары» по Максиму Горькому, «Маскарад» по Михаилу Лермонтову, по пьесам Александра Островского. Награждена в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

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