Умерла народная артистка России Вера Ефремова

Вера Ефремова (Фото: tatd.ru)

Народная артистка России, бывший художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы Вера Ефремова умерла на 92-м году жизни, сообщается на сайте театра.

«Театр осиротел», — говорится в сообщении. Коллеги артистки отметили, что ушла «режиссер-эпоха, легенда советского и российского национального театра, глыба в мире театрального искусства, педагог, писатель, потрясающе мудрый человек, женщина сногсшибательной энергии и силы».

Прощание с Ефремовой пройдет в ее родном театре 4 июня.

Вера Ефремова родилась 10 ноября 1929 года в Москве в семье дворянского рода Пущиных. Образование она получила в Саратовском государственном университете и ГИТИСе. Работала в театрах Саратова, Челябинска, Рязани, Калуги, Ульяновска.