Эльф-торговец сообщил, что AliExpress хотел купитьTikTok-хаус из России
Компания AliExpress собиралась купить российский блогерский проект Dream Team House. Об этом заявил его создатель проекта Ярослав Андреев во время Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
«Даже AliExpress Китай <...> даже они интерес проявляли, потому что в Китае они выкупили почти все блогерские агентства», — сказал Андреев.
В то же время он добавил, что не хочет «бизнес на продажу».
РБК обратился за комментарием в Alibaba Group.