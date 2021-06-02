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ПМЭФ-2021 ,  
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Эльф-торговец сообщил, что AliExpress хотел купитьTikTok-хаус из России

Alibaba BABA $219,6 -0,14% Купить
Ярослав Андреев
Ярослав Андреев (Фото: elftorgovec / VK)

Компания AliExpress собиралась купить российский блогерский проект Dream Team House. Об этом заявил его создатель проекта Ярослав Андреев во время Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Даже AliExpress Китай <...> даже они интерес проявляли, потому что в Китае они выкупили почти все блогерские агентства», — сказал Андреев.

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В то же время он добавил, что не хочет «бизнес на продажу».

РБК обратился за комментарием в Alibaba Group.

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В марте 2020 года Андреев (известен также как Эльф-торговец) запустил новый проект — TikTok-объединение Dream Team House. По примеру американского Hype House он собирает звезд этой соцсети, которые переезжают в загородный дом, чтобы вместе снимать контент. Сейчас у команды 10,5 млн подписчиков в TikTok. Также она представлена в Instagram и YouTube.

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В апреле аналитическая компания AppAnnie сообщила, что TikTok обошел «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении соцсети. За неделю с 4 по 10 апреля все пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут. До апреля 2021 года соцсеть «ВКонтакте» была лидером по времени, проведенному пользователями внутри приложений.

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