Эльф-торговец сообщил, что AliExpress хотел купитьTikTok-хаус из России

В марте 2020 года Андреев (известен также как Эльф-торговец) запустил новый проект — TikTok-объединение Dream Team House. По примеру американского Hype House он собирает звезд этой соцсети, которые переезжают в загородный дом, чтобы вместе снимать контент. Сейчас у команды 10,5 млн подписчиков в TikTok. Также она представлена в Instagram и YouTube.

В апреле аналитическая компания AppAnnie сообщила, что TikTok обошел «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении соцсети. За неделю с 4 по 10 апреля все пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут. До апреля 2021 года соцсеть «ВКонтакте» была лидером по времени, проведенному пользователями внутри приложений.