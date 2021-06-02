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Совфед одобрил закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

Такая поправка вносится в ст. 57 закона «О средствах массовой информации», определяющую случаи освобождения журналистов от ответственности.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По действующему законодательству редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение порочащей или иной незаконной информации, если их материал является «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов», распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

Авторами поправки являются депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко. Боярский в разговоре с РБК назвал поправку «техническим уточнением». Он пояснил, что в предыдущей версии закона была формулировка «других СМИ», и этим часто прикрывались те, «кто придумывал нечто и ссылался на несуществующие СМИ». По его словам, если главного редактора нет, то речь уже не идет о средстве массовой информации.

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