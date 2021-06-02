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В Саратове осудили вора в законе Осетрину-младшего

Фото: пресс-служба Саратовского областного суда
Фото: пресс-служба Саратовского областного суда

Саратовский областной суд вынес приговор вору в законе Сергею Асатряну, известному как Осетрина-младший. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Асатряна осудили на восемь лет лишения свободы. По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено не отбытое обвиняемым наказание по приговору Никулинского районного суда Москвы. Таким образом, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, из которых первые пять он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима.

Отмечается, что Сергей Асатрян — представитель воровской династии, сын известного криминального авторитета Эдуарда Асатряна. В 2008 году в одном из московских ресторанов состоялась «коронация» 22-летнего Асатряна-младшего, тогда его объявили «вором в законе».

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Позже он совершил ряд преступлений и был за них осужден. Отбывая наказания, Асатрян продолжал присваивать высшие криминальные статусы и распределять сферы влияния.

В 2019 году был принят федеральный закон, по которому  Уголовный кодекс дополнили статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Таким образом, сам факт занятия такого положения теперь признается самостоятельным преступлением.

По данным суда, Асатрян после этого «не пожелал отказаться от своего криминального статуса», однако сейчас полностью отрицает свое положение в преступной иерархии.

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В ходе расследования была проведена экспертиза татуировок Асатряна. В пресс-службе суда указали, что татуировка ползущего вверх паука означает, что ее носитель «является профессиональным преступником, который не намерен прекращать свою преступную деятельность». Восьмиконечные звезды показывают, что человек занимает высшее положение в преступной иерархии.

В 2015 году Асатрян был задержан. По версии следствия, вместе с другими членами преступной этнической группировки он вымогал у жителя Москвы $1,2 млн, угрожая потерпевшему расправой с ним и его семьей, и поджег дом мужчины. В 2017 году Никулинский суд Москвы приговорил Асатряна к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

Осетрина-младший вор в законе Саратов
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