В Саратове осудили вора в законе Осетрину-младшего

Фото: пресс-служба Саратовского областного суда

Саратовский областной суд вынес приговор вору в законе Сергею Асатряну, известному как Осетрина-младший. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Асатряна осудили на восемь лет лишения свободы. По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено не отбытое обвиняемым наказание по приговору Никулинского районного суда Москвы. Таким образом, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, из которых первые пять он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима.

Отмечается, что Сергей Асатрян — представитель воровской династии, сын известного криминального авторитета Эдуарда Асатряна. В 2008 году в одном из московских ресторанов состоялась «коронация» 22-летнего Асатряна-младшего, тогда его объявили «вором в законе».

Позже он совершил ряд преступлений и был за них осужден. Отбывая наказания, Асатрян продолжал присваивать высшие криминальные статусы и распределять сферы влияния.