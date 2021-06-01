В Белоруссии запретили вещание трех российских телеканалов

Белорусские власти исключили три российских телеканала из списка разрешенных к распространению на территории страны. Об этом говорится на сайте Министерства информации республики.

«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь», — уточняется в сообщении.

«КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel) нарушили белоорусский закон о рекламе, сообщили в ведомстве без дальнейших деталей. «Русская ночь» за продлением разрешения в министерство не обращалась.

Иностранные СМИ получают разрешение на распространение продукции на территории Белоруссии сроком на три года.